Algérie : Mbappé accusé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La star de l'équipe de France, Kylian Mbappé, est d'origine camerounaise par son père et algérienne par sa mère. Mais le rappeur Booba, qui fait partie de ses plus fidèles détracteurs, lui reproche de ne jamais mettre en avant ses racines africaines, notamment lorsque l'Algérie a remporté la CAN en 2019. Et il s'est lâché au sujet de Mbappé.

Le rappeur Booba n'a jamais caché ses réticences envers Kylian Mbappé, comme il le chantait dans sa chanson Abidal en février dernier avec le fameux refrain : « Surcoté de fou comme Kylian ». Mais quelle est la véritable origine du malaise entre l'attaquant du Real Madrid et l'artiste originaire du Pont de Sèvres dans le 92 ? Dans un entretien accordé à la chaîne Hyconiq dimanche soir, Booba a expliqué pourquoi il avait autant de mal avec Mbappé.

Le PSG a trouvé l’arme secrète pour pallier le départ de Mbappé. Découvrez le nouveau prodige qui va enflammer le Parc ! ⚽

➡️ https://t.co/nRbbHX5P9V pic.twitter.com/QAqyO1j2ZW — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

« Il n’est même pas allé en Algérie »

« Parce qu’il est du 93, on peut pas le critiquer ? Je vais te dire pourquoi je ne l’aime pas. Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue, des gars comme nous. Qu’il allait représenter ses racines africaines : camerounaises et algériennes. J’avais trop d’attentes. Mais rien du tout, il n’est même pas allé en Algérie… C’est pour ça que je l’aime pas, tout simplement. C’est inadmissible. C’est comme si moi je ne représentais pas le Sénégal », lâche Booba, qui estime donc que Mbappé est ingrat envers l'Algérie et même plus globalement envers ses racines africaines, dont il ne parle presque jamais.

« Il est inintéressant »

« Il n’a même pas tweeté quand l’Algérie a gagné la CAN. Il ne représente pas du tout, il est inintéressant », poursuit le rappeur originaire du Sénégal, auteur notamment de la chanson DKR en hommage à la terre de ses ancêtres. Une nouvelle attaque envers Mbappé qui risque de faire parler...