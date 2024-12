Nouvelle annonce officielle : «C’est fini» pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Carlo Ancelotti a longuement évoqué le cas Kylian Mbappé en conférence de presse, et le coach italien du Real Madrid a fait une annonce claire : il annonce officiellement la fin de sa période d'adaptation au sein du club merengue. L'ancienne star du PSG est donc désormais attendue au tournant après des premiers mois relativement mouvementés en Espagne...

Recruté libre par le Real Madrid lors du dernier mercato estival après avoir refusé de prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est donc la nouvelle attraction du championnat de Liga. Et malgré des statistiques plutôt honorables sur le papier, le capitaine de l'équipe de France fait l'objet de nombreuses critiques, notamment pour son manque d'implication dans le collectif du Real Madrid.

« Maintenant, c’est fini »

Interrogé en conférence de presse, Carlo Ancelotti a fait une annonce officielle au sujet de sa nouvelle star : « Sa période d’adaptation est terminée. Mbappé montre déjà une bonne version de lui-même, même s’il peut encore s’améliorer. Il s’est remis de sa dernière blessure et je le vois plus motivé, plus enthousiaste. Il avait besoin de ce temps, comme tout le monde, mais maintenant c’est fini », indique clairement l'entraîneur du Real Madrid.

« Il peut s’améliorer... »

« Il peut s’améliorer avant tout sur la continuité, en essayant de créer des actions aussi souvent que possible. La vérité, c’est que je ne lui demande pas d’être trop impliqué dans le jeu, car je pense que sa meilleure qualité, c’est le démarrage, attaquer la ligne », poursuit Ancelotti. Le message est passé pour Mbappé.