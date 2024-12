Clash au Real Madrid, Benzema dit tout

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du Real Madrid de 2009 à 2023, Karim Benzema en a connu des entraîneurs en Espagne. Il a notamment évolué sous les ordres de José Mourinho, avec qui ça a été très tendu au départ. KB9 est d'ailleurs revenu sur sa relation avec le Special One et ce qu'il avait pu dire notamment à son sujet.

Aujourd'hui parmi les légendes du Real Madrid, Karim Benzema a rencontré certaines difficultés lors de ses années merengue. Ça a notamment été compliqué quand José Mourinho était l'entraîneur. Le Special One n'avait d'ailleurs pas hésité à publiquement piquer son attaquant, qualifiant notamment Benzema de « chat » : « Si vous n’avez pas de chien pour chasser avec vous et que vous avez un chat, vous devez y aller avec un chat. On ne peut pas sortir seul. On ne chassera pas bien, mais on chassera quand même ».

« Je ne suis ni un chien, ni un chat, ni un lion »

Alors que Karim Benzema avait déjà expliqué avoir « pété un câble » suite à ces propos de José Mourinho, pour So Foot, il en a rajouté une couche. Ainsi, l'ancien joueur du Real Madrid a confié : « Mourinho avait dit ça, mais je ne suis ni un chien, ni un chat, ni un lion. En vrai, c'était une bonne vanne de sa part. Il vaut mieux en rire, même si c'est vrai qu'il était à fond sur mon dos. Mourinho, il dit les choses en face. Avec lui, j'ai pas lâché. Je voulais jouer, j'ai été patient, je savais que mon heure allait arriver ».

« Il voulait plus de rage »

« J'ai compris qu'il n'attendait pas que je change mon jeu, mais il voulait plus de rage, me voir entrer comme un guerrier sur le terrain, avoir faim de la première à la dernière minute. C'était plus une question d'état d'esprit que de jeu. J'avais aussi fait une cure à Merano pour désintoxiquer mon corps. J'étais passé de 89 à 82 kilos en un an », a ensuite poursuivi Karim Benzema, qui a donc fini par s'imposer au poste de numéro 9 au Real Madrid.