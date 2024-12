Amour, cape magique… Les cadeaux fous proposés pour l’anniversaire de Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouvelle étape dans la vie de Kylian Mbappé. En effet, ce vendredi 20 décembre, l’attaquant du Real Madrid fêtait ses 26 ans. Un anniversaire pour lequel le capitaine de l’équipe de France a certainement dû recevoir différents cadeaux. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, on a d’ailleurs proposé certains cadeaux complètement fous pour les 26 ans de Mbappé.

Mercredi, le Real Madrid remportait la Coupe Intercontinentale en s’imposant en finale face à Pachuca (3-0). Buteur lors de cette rencontre, Kylian Mbappé s’est ainsi offert son deuxième trophée depuis qu’il a signé au sein de la Casa Blanca. C’était au passage un très beau cadeau d’anniversaire en avance pour le Français. En effet, ce vendredi 20 décembre, Mbappé fêtait ses 26 ans.

« Tu peux faire beaucoup de choses avec l’amour »

A l’occasion de cet anniversaire de Kylian Mbappé, sur le plateau de L’Equipe du Soir, Régis Testelin, Pia Clemens, Benjamin Quarez et Raymond Domenech ont dévoilé quel cadeau ils auraient offert pour les 26 ans du joueur du Real Madrid. « Ce que je lui aurais offert ? L’amour. J’ai entendu son interview à Clique et on lui a demandé s’il était amoureux, il a dit non, qu’il n’avait pas de copine. Je me suis dit, le Ballon d’Or je m’en fous un peu, donc j’ai été sensible à ça et je me suis dit de l’amour. Le couple, c’est constructeur, c’est directeur, c’est apaisant, c’est du partage. Je pense que l’amour c’est ce qu’il y a de plus beau au monde. Tu peux faire beaucoup de choses avec l’amour », a d’abord répondu Régis Testelin.

« Je rêverais qu’il puisse passer une journée de lambda »

Pia Clemens et Benjamin Quarez ont eux pensé à une cape magique pour Kylian Mbappé. « Une cape de normalité, parce qu’il ne peut pas aller acheter une baguette de pain. (…) Je rêverais qu’il puisse passer une journée de lambda, de n’importe qui, qu’il puisse se promener tranquillement dans mettre un casque, sans garde du corps. Ça lui ferait du bien », a fait savoir la première. Le second a lui confié : « Une cape d’invisibilité. Il a envie de partir acheter tranquillement sa baguette de pain, vivre une journée normale. Avec une cape d’invisibilité, il sors dehors, ni vu ni connu, personne le voit ». Raymond Domenech a lui pensé à un cadeau un peu moins farfelu pour Kylian Mbappé, mais pas sûr que ça lui fasse plaisir : « Un maillot du PSG dédicacé par Nasser Al-Khelaïfi ».