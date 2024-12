«C’est fini» : L’annonce du Real Madrid sur Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que ses débuts n’ont pas été aussi bons qu’espérés, Kylian Mbappé n’a jamais perdu la confiance du Real Madrid, persuadé de voir à terme l’international français à son meilleur niveau. Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti estime que son joueur en a fini avec sa période d’adaptation.

Attendu depuis de longues années au Real Madrid, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves durant le dernier été après sept saisons au PSG. Une nouvelle aventure qui n’est pas simple pour l’international français, auteur de débuts compliqués chez les Merengue sur un plan personnel mais également collectif. « Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais au Real, on t’attend en deuxième partie de saison. C’est là que c’est important, que les titres se gagnent et que tu vas être réellement jugé », confiait-il au début du mois dans l’émission Clique.

Un retour surprise pour Griezmann ? Mbappé pourrait bien lui tendre la main ! ⚽️

➡️ https://t.co/SglTr9sYnR pic.twitter.com/Igu3jmpI1z — le10sport (@le10sport) December 19, 2024

« Sa période d'adaptation est terminée »

Du côté du Real Madrid, patient et confiant à l’idée de le voir à son meilleur niveau dans un futur proche, on estime que Kylian Mbappé est enfin prêt. « Sa période d'adaptation est terminée, il montre déjà une bonne version de lui-même, mais il peut encore s’améliorer », a confié Carlo Ancelotti ce samedi en conférence de presse.

« Je le sens plus motivé »

« Il s'est remis de sa dernière blessure et je le sens plus motivé. Il avait besoin de ce temps, comme tout le monde, mais c'est fini maintenant, poursuit Ancelotti, rapporté par le site Real-France. Où Kylian doit-il s'améliorer ? Dans la continuité. Il doit être capable de faire ces actions qu'il est le seul à savoir faire plus souvent ».