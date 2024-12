Real Madrid : Mbappé lâche une énorme annonce pour 2025

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé s'est encore illustré sous le maillot du Real Madrid ce dimanche. Le joueur français a inscrit le premier but de son équipe et lancé le festival offensif face au FC Séville (4-2). Présent en zone mixte, le champion du monde 2018 semble avoir retrouvé ses aptitudes physiques. De bon augure avant l'année 2025.

Carlo Ancelotti l’avait dit : « La période d’adaptation de Mbappé est finie ». Et le joueur français a confirmé la fin de son intégration en claquant un nouveau but et en délivrant une passe décisive face au FC Séville. Une bien belle manière de terminer l’année 2024 et de prévenir les adversaires. Après avoir traversé une période sombre dans sa carrière, Mbappé est bien de retour.

Mbappé confirme son retour au top

« Mon arrivée a changé beaucoup de choses dans l'équipe, mais l'adaptation, comme l'a dit l'entraîneur, est terminée. Je me sens très bien et vous pouvez voir sur le terrain que je comprends mieux les autres. Et nous jouons tous beaucoup mieux. Je peux faire beaucoup plus. Je sais que j'ai beaucoup plus de football dans les jambes que je ne le montre. Mais, comme je l'ai dit, je me suis amélioré au cours des derniers matches. Bilbao m'a fait du bien, car j'ai touché le fond en ratant ce penalty.... J'ai alors compris que je devais donner le maximum pour ce maillot, jouer avec personnalité » a confié le champion du monde 2018 après le coup de sifflet final.

« Pour 2025, je veux faire beaucoup mieux »

Alors qu’il vient tout juste de fêter ses 26 ans, Mbappé souhaite désormais tourner la page de cette année bien particulière. Désormais, l’international tricolore se projette sur 2025 avec envie et des ambitions élevées. « Je sais que je peux faire beaucoup plus. Pour 2025, je veux faire beaucoup mieux qu'en 2024 et gagner beaucoup de titres » a-t-il déclaré au micro de Real Madrid TV.