Le clan Mbappé annonce du très lourd au mercato

En plus d'être joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé est désormais actionnaire majoritaire du SM Caen. Et ça ne va pas très bien pour le club normand, 16ème de Ligue 2. La machine pourrait alors être relancée grâce au mercato hivernal qui arrive. Dans le clan Mbappé, on a alors fait un point sur le futur recrutement caennais.

Logiquement, avec l'arrivée de Kylian Mbappé comme actionnaire majoritaire, les fans du Stade Malherbe de Caen avaient de grandes espérances. Mais ça ne se passe pas comme prévu depuis la prise de pouvoir du joueur du Real Madrid. En effet, le club normand pointe à la 16ème place de Ligue 2. Mais alors que le mercato hivernal arrive, des changements pourraient être apportés. Toutefois, du côté de Caen, on regarderait davantage le prochain mercato estival pour faire venir du lourd.

« Le mercato hivernal, ce n'est pas le plus évident à aborder »

Président de Caen nommé suite à l'arrivée de Kylian Mbappé, Ziad Hammoud a annoncé la couleur pour le recrutement du club normand dans les mois à venir. Dans un entretien pour France Bleu, il a alors fait savoir : « Les équipes techniques sont déjà en train de travailler depuis plusieurs mois. Le mercato hivernal, ce n'est pas le plus évident à aborder. Il faut voir les joueurs disponibles. On a malheureusement beaucoup de blessés, on a joué de malchance. Je parle de Valentin Henry, Yann M'Vila, Kalifa Coulibaly, Brahim Traoré par exemple. Il faut réfléchir à ça. On va voir qui est susceptible de revenir bientôt, qui sera bloqué un peu plus longtemps et baser le mercato là-dessus ».

« Une réflexion bien plus stratégique et approfondie pour le mercato estival »

« L'idée, c'est d'améliorer l'effectif. Mais ce n'est pas sur le mercato hivernal que l'on construit l'année 2025, et la saison 2025/2026. Il y aura une réflexion bien plus stratégique et approfondie pour le mercato estival, avec beaucoup plus de possibilités », a poursuivi Ziad Hammoud. Rendez-vous donc à l'été 2025 pour le gros recrutement du SM Caen version Mbappé.