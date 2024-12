Mbappé met fin au calvaire, le Real Madrid fait une annonce

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé retrouve le sourire avec le Real Madrid, enchaînant les buts lors de ses dernières sorties, avec une nouvelle performance remarquée face au FC Séville (4-2) ce dimanche. L'international français, qui admet avoir traversé des moments difficiles, se dit désormais pleinement intégré à l'équipe. Carlo Ancelotti, son entraîneur, salue sa capacité à rebondir.

Kylian Mbappé a-t-il enfin lancé sa saison ? Buteur lors de ses trois dernières rencontres disputées avec le Real Madrid, l’international français a récidivé ce dimanche après-midi face au FC Séville (4-2). « Nous apprenons à mieux nous connaître. Mon arrivée a changé beaucoup de choses dans l'équipe, mais l'adaptation, comme l'a dit l'entraîneur, est terminée, a admis Mbappé au micro de Real Madrid TV. Je me sens très bien et vous pouvez voir sur le terrain que je comprends mieux les autres. Et nous jouons tous beaucoup mieux. »

« J'ai touché le fond en ratant ce penalty »

Kylian Mbappé l’admet, les dernières semaines n’ont pas été simples pour lui. « Je peux faire beaucoup plus. Je sais que j'ai beaucoup plus de football dans les jambes que je ne le montre. Mais, comme je l'ai dit, je me suis amélioré au cours des derniers matches. Bilbao m'a fait du bien, car j'ai touché le fond en ratant ce penalty.... J'ai alors compris que je devais donner le maximum pour ce maillot, jouer avec personnalité ». Invité à commenter les déclarations de son joueur en conférence de presse, Carlo Ancelotti se montre confiant pour la suite de son aventure merengue.

« Il a pu surmonter une situation compliquée »

« Il a fait preuve d’autocritique et, grâce à cette attitude, il a pu surmonter une situation compliquée, analyse Carlo Ancelotti. Il montre déjà toute sa qualité. Hier, je disais « sa période d’adaptation est terminée » et aujourd’hui, il m’a prouvé que j’avais raison de temps en temps ».