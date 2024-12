Retraite de Griezmann : Un joueur de l’équipe de France l’a achevé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En septembre dernier, Antoine Griezmann annonçait sa retraite internationale après 137 sélections et 44 buts. Depuis, le joueur de l'Atlético semble libéré et ses prestations sous le maillot de l'Atlético sont présentes pour l'attester. Mais pour quelles raisons a-t-il lâché le maillot bleu ? Le dernier rassemblement auquel il a participé ne se serait pas déroulé dans une ambiance optimale.

Le 6 septembre dernier, l’équipe de France s’inclinait face à l’Italie au Parc des Princes (1-3) avant un rebond bienvenu face à la Belgique trois jours plus tard. Le public parisien ne le savait pas encore mais il assistait à la dernière apparition d’Antoine Griezmann sous le maillot bleu en France. Après ce rassemblement, le joueur de l’Atlético publia un long message sur les réseaux sociaux pour annoncer la fin de son aventure avec la sélection. Comme l’a indiqué son entourage, Grizou vivait mal le départ de certains de ses amis comme Paul Pogba ou Benjamin Pavard, mais aussi la décision de Didier Deschamps de ne pas lui confier le brassard de capitaine. « Il marche tellement à l'affect que sa situation en équipe de France lui pesait » a confié un intime.

Griezmann a pris un coup derrière la tête

Comme indiqué par le quotidien sportif, Griezmann aurait aussi mal vécu les remontrances de Mike Maignan à la fin du match de Ligue des Nations face à l’Italie. Le portier du Milan AC, très respecté dans le vestiaire, avait ciblé le comportement des cadres, notamment celui de Kylian Mbappé, mais aussi de Griezmann. « Tu lui as mis une balle dans la tête » a déclaré un membre de l’équipe de France à L'Equipe. Une information démentie par le Madrilène. Hasard ou pas, le champion du monde 2018 tirait sa révérence quelques jours plus tard.

« Il n'est plus frais mentalement ».

La décision de Deschamps de le laisser sur le banc était la manifestation d’un léger déclassement. Griezmann n’a pas attendu d’occuper le banc des remplaçants durablement pour signifier la fin de sa carrière internationale. Depuis, le joueur a retrouvé le sourire en Espagne. Le Grizou souriant et chambreur est réapparu sous le maillot de l’Atlético. « Il a retrouvé le sourire et de la légèreté. Ça a été une petite renaissance. » a confié un proche. Les trêves internationales lui ont donc permis de s’aérer l’esprit et de s’adonner à d’autres passions comme le football américain : « On sent qu'il est plus frais mentalement et physiquement depuis sa retraite internationale ».