Equipe de France : Après la «balle dans la tête», Griezmann répond cash !

Amadou Diawara

Lors du rassemblement du mois de septembre, Mike Maignan a poussé un énorme coup de gueule dans le vestiaire, pointant du doigt l'attitude de certains de ses coéquipiers. Selon certaines rumeurs, Antoine Griezmann aurait pris sa retraite international parce qu'il s'est senti visé par les propos du gardien français. Une information totalement balayée par l'attaquant de l'Atlético de Madrid.

Le 30 septembre dernier, Antoine Griezmann a lâché une bombe. Alors que personne ne s'en doutait, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale.

Faux ! 🤜🏼🤛🏼 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) December 21, 2024

«Tu lui as mis une balle dans la tête»

Selon les informations de L'Equipe, Mike Maignan serait en partie responsable de la retraite internationale d'Antoine Griezmann. A en croire le média français, le gardien numéro un de l'équipe de France aurait poussé un coup de gueule lors du rassemblement du mois de septembre. Après la défaite (1-3) face à l'Italie (le 6 septembre), Mike Maignan aurait pointé du doigt l'attitude de certains joueurs dans le vestiaire. Et Antoine Griezmann se serait senti visé. « Tu lui as mis une balle dans la tête », aurait même soufflé un membre du staff tricolore à Mike Maignan. Ayant compris qu'il n'allait plus jamais avoir la même influence au sein du groupe de Didier Deschamps, l'ancien numéro 7 des Bleus a décidé de raccrocher. Autant d'informations démenties par Antoine Griezmann.

«Faux !»

Sur son compte X, Antoine Griezmann a réagi à cette indiscrétion lâchée par L'Equipe. Et l'actuel pensionnaire de l'Atlético de Madrid a affirmé qu'il s'agissait d'une fake news. « Faux ! », a écrit simplement l'attaquant français de 33 ans.