Kylian Mbappé a provoqué une «explosion» au Qatar

Il y a deux ans, en décembre 2022, la France s'inclinait face à l'Argentine aux tirs au but en finale de la Coupe du monde. Kylian Mbappé avait pourtant permis aux Bleus d'y croire, inscrivant un triplé durant cette rencontre. Grâce au désormais joueur du Real Madrid, l'équipe de France était revenue de très loin, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers.

Face à l'Argentine, en finale de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé avait livré une performance XXL. L'international français avait alors inscrit un triplé, permettant à chaque fois à l'équipe de France de recoller au score face à l'Albiceleste. Alors que la bande à Lionel Messi menait initialement 2-0, Mbappé avait réussi à marquer deux buts en quelques secondes pour remettre les deux équipes à égalité et arracher notamment les prolongations. Le but du 2-2 avait alors fait exploser de joie toute la France, mais aussi le banc des Bleus comme se rappelle Axel Disasi.

Remplaçant au moment de l'égalisation de Kylian Mbappé face à l'Argentine, Axel Disasi s'est rappelé ce moment exceptionnel. Dans un entretien accordé à Eurosport, le défenseur de Chelsea et de l'équipe de France a confié : « Le souvenir le plus fort de ma finale ? Je crois que c'est l'égalisation, le 2-2. C'était dingue. Il arrive peu de temps après le 2-1. On est à peine en train de se remettre de ce premier but que le second intervient tout de suite après. Je revois l'explosion du banc de touche... On traverse le terrain, tous ».

« Cette explosion du banc, je la revois encore ? À côté de moi, je crois qu'il y a William (Saliba), Mattéo (Guendouzi), Adri' (Adrien Rabiot). Ça s'est fait naturellement. On fonce. Au poteau de corner, je sais juste qu'on saute tous, qu'on se rentre tous dedans. C'était quelque chose de fort. Le shot d'adrénaline le plus fort de ma carrière ? Je ne sais pas. Il y en a eu d'autres, mais j'étais plus acteur, comme sur un but que je marque. Mais là, en tant que remplaçant, oui. Tu vis les émotions différemment. Quand tu es sur le terrain, tu es un peu plus concentré. Sur le banc, tu es un peu plus spectateur. Et tu vis le truc », a poursuivi Axel Disasi à propos de ce deuxième but de Kylian Mbappé.