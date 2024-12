«Libéré» : Griezmann lâche Deschamps, le malaise éclate au grand jour

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Griezmann a surpris le monde du football en annonçant sa retraite internationale en septembre, après une décennie en équipe de France. Une décision qui semble lui avoir donné une seconde jeunesse à l’Atlético de Madrid et qui a ravivé son plaisir de jouer, en retrouvant le sourire et la légèreté d’antan à en croire certains de ses proches.

Après un Euro en dents de scie, marqué par la fin de l’entente parfaite avec Didier Deschamps, Antoine Griezmann a créé la stupéfaction en septembre dernier en annonçant sa retraite internationale. « Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération », avait notamment expliqué la star de l’Atlético de Madrid, qui semble depuis avoir retrouvé une seconde jeunesse.

« On sent qu'il est plus frais mentalement et physiquement »

Loin des Bleus, Antoine Griezmann est en grande forme du côté de l’Atlético de Madrid avec sept réalisations lors des six dernières rencontres. Difficile de ne pas y voir un lien avec l’annonce de sa retraite internationale survenue dans une période compliquée pour lui, son départ vers la MLS étant même évoqué. Chez les Colchoneros, on ne cache pas que ce retrait a entraîné cette excellente forme du moment, un dirigeant expliquant à L’Équipe : « On sent qu'il est plus frais mentalement et physiquement depuis sa retraite internationale ».

« Sa situation en équipe de France lui pesait »

Le quotidien sportif rapporte dans ses colonnes du jour que plusieurs membres de l’entourage d’Antoine Griezmann reconnaissent sentir le principal intéressé « soulagé » depuis la fin de son aventure en Bleu. « Il s'est libéré d'un gros poids dans la tête », explique-t-on, alors que Griezmann remplissait son devoir d’international depuis un certain temps sans la même envie ni le même plaisir qu’auparavant selon L'Équipe. « Il a retrouvé le sourire et de la légèreté, ajoute un intime. Ça a été une petite renaissance. » Un autre met en avant la détérioration de la relation entre Antoine Griezmann et Didier Deschamps : « Il marche tellement à l'affect que sa situation en équipe de France lui pesait ».