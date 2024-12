Mbappé - Griezmann : Un scénario hallucinant pour leur retour en équipe de France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’Antoine Griezmann avait officialisé sa retraite international en septembre dernier, certains continuent de rêver à son grand retour vu son état de forme XXL à l’Atlético de Madrid. Et Kylian Mbappé, qui devrait bientôt retrouver l’équipe de France après deux rassemblements ratés, pourrait avoir un rôle à jouer selon Stephen Brun.

La bombe avait été lâchée à la surprise générale, le 30 septembre dernier : Antoine Griezmann officialisait sa retraite internationale. Quelques semaines plus tard, à l’automne, l’attaquant de l’Atlético de Madrid confirmant cette décision avec une position qui semblait assez ferme au sujet de son avenir en équipe de France : « Je suis content d’avoir laissé une belle trace chez les Bleus. Mais je ne reviendrai pas en arrière. Ce n’était pas un coup de tête, mais mûrement réfléchi. C’est complètement fini », lâchait Griezmann.

« Tu veux le capitanat ? Pas de souci »

Et pourtant, certains continuent de croire à la possibilité d’un retour de Griezmann. Et l’ancien basketteur Stephen Brun, en direct dans le Moscato Show sur RMC Sport, a évoqué un scénario surréaliste impliquant Kylian Mbappé pour faire revenir Antoine Griezmann : « Ce serait exceptionnel pour la communication de Mbappé qu’il fasse la démarche d’aller voir Griezmann à Madrid et qu’il lui dise : "On a besoin de toi en équipe de France pour gagner la Coupe du monde 2026. Tu veux le capitanat ? Pas de souci" », s’imagine Brun.

« Si Deschamps fait l’effort… »

Il poursuit en expliquant que Didier Deschamps avait lui aussi un rôle majeur à jouer pour convaincre Griezmann de retrouver l’équipe de France : « Pour moi, Mbappé a un pouvoir d’influence sur Griezmann au même titre que Deschamps. Si Deschamps fait l’effort de voir Griezmann, ce n’est plus pareil. Griezmann n’aura plus le même statut. Le mieux est qu’il revienne pour les éliminatoires du Mondial », précise Stephen Brun. Mais pas sûr que ce scénario improbable se réalise…