Transferts - OM : L'annonce troublante, De Zerbi menace une recrue !

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi a pleinement pris part à la partie recrutement de l'OM pendant le mercato estival. Jonathan Rowe semble faire partie des joueurs qui ont accepté de relever le challenge marseillais après avoir discuté avec l'entraîneur italien. Ce n'est pas pour autant que l'ailier anglais disposera d'un traitement de faveur de sa part.

L'été a été très chaud à l'OM d'un point de vue recrutement. Au cours du mercato, pas moins de 12 nouveaux visages sont venus repeupler le vestiaire de l'Olympique de Marseille, géré depuis le 29 juin dernier par Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien, notamment passé par la Premier League à Brighton, a été l'artisan des venues de Mason Greenwood et d'Elye Wahi notamment, mais pas seulement.

Roberto De Zerbi ne fera pas de cadeau à Jonathan Rowe !

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a assuré ce vendredi avoir été l'instigateur de la signature de Jonathan Rowe qui a débarqué de Norwich. Mais tant qu'il ne prouvera pas au technicien italien qu'il mérite plus de joueur, sa situation sportive ne s'améliorera pas.

«Tant qu'il ne me démontrera pas qu'il mérite plus que les autres, ce seront les autres qui joueront»

« Jonathan Rowe est très investi à l'entrainement, mais ce sont des choix tactiques. Il aurait pu entrer plus tôt contre Lille, mais Maupay était très bien dos au but. Rowe, c'est moi qui l'ai fait venir ici. Tant qu'il ne me démontrera pas qu'il mérite plus que les autres, ce seront les autres qui joueront ». a dévoilé Roberto De Zerbi en conférence de presse, relayée par Le Phocéen.