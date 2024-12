L'OM dit non à la signature de rêve du FC Nantes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Antoine Kombouaré est plus que jamais sur la sellette, le FC Nantes aurait tenté de rapatrier Sergio Conceiçao qui était la grande priorité des Canaris. Le technicien portugais aurait toutefois décliné cette proposition. Et l'été dernier, l'OM est d'ailleurs passé proche de recruter Conceiçao comme le confirme Medhi Benatia.

Alors que l'avenir d'Antoine Kombouaré est plus que jamais incertain, le FC Nantes a tenté de rapatrier Sergio Conceiçao. Il s'agissait d'un rêve pour la famille Kita, mais le technicien portugais aurait finalement repoussé ces avances. Un rêve que l'OM aurait pu réaliser avant de recruter Roberto De Zerbi, comme le constate Medhi Benatia.

Un prêt à la Lazio pour Guendouzi ? Une décision qui pourrait bouleverser le mercato de l’OM ! 👀

➡️ https://t.co/IfkH9tm5pS pic.twitter.com/CzfXCRdrPh — le10sport (@le10sport) December 19, 2024

L'OM était proche de signer Conceiçao

« Pourquoi avoir choisi De Zerbi ? La vérité c'est que c'est surtout une adaptation, des joueurs doivent encore s'adapter. De Zerbi n'a pas eu l'équipe pour gagner à Sassuolo, Brighton... Chaque année il perdait des joueurs. On aurait pu prendre 5-0 à Brighton la saison dernière », lance le conseiller sportif de l'OM au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.

«On était bien avancés avec Conceicao»

« Avant que De Zerbi se sépare de Brighton on était bien avancés avec Conceicao, qui est plus pragmatique, plus direct, avec une forte personnalité. C'est la personnalité que je cherche. De Zerbi a dit qu'il n'est pas venu ici pour faire 2e. Aller en LDC est l'objectif, mais j'espère qu'on va réussir à bâtir quelque chose, bien jouer et gagner », ajoute Medhi Benatia.