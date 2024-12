Mercato : L'OM vend la mèche pour les prochains transferts ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse afin de faire le bilan de la première partie de saison de l'OM, Pablo Longoria n'a évidemment pas échappé aux questions sur le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Et le président marseillais a d'ailleurs confirmé qu'il pourrait être actif, surtout s'il venait à y avoir des départs.

Le 1er janvier prochain, le mercato d'hiver ouvrira ses portes et permettra à plusieurs équipes de se renforcer en apportant quelques retouches à leurs effectifs. Ce sera notamment le cas de l'OM qui compte bien poursuivre sur sa lancée durant la seconde partie de saison. Pablo Longoria, en conférence de presse pour faire le bilan des premiers mois de l'OM en Ligue 1, a évoqué le recrutement hivernal et assure que ce sont les ventes qui détermineront les arrivées.

Longoria évoque le mercato

« Il faut profiter des opportunités. On est dans une dynamique positive. Notre objectif, c'est de ne pas changer l'équilibre qui s'est créé ces dernières semaines. Il va y avoir des actions. Certains joueurs n'ont pas les minutes qu'ils espéraient. C'est normal de trouver des solutions. Il y a l'économie du football. On ne joue pas de coupe d'Europe. On fait un gros investissement cet été. On doit gérer les salaires », rappelle le président de l'OM devant les médias, avant d'ajouter qu'il faudra probablement vendre avant d'acheter.

«Si on fait des sorties qui nous donnent de la marge, on améliorera l'équipe»

« Comme président, ce serait un manque de respect de prendre un double risque économique. Le mercato est là pour s'améliorer sur le plan sportif, ou améliorer le bilan économique. J'aimerais utiliser le mercato pour récupérer un peu des investissements faits cet été, c'est sain pour le club, même si on peut finir de façon stable, on n'a pas de problème de trésorerie. Mais c'est ma responsabilité en tant que président d'avoir une approche conservatrice dans ce mercato. Vendre avant d'acheter, non, mais j'aimerais améliorer la performance sportive et éviter les difficultés de trésorerie. On ne prendra pas de risque, dans aucun cas. Si on fait des sorties qui nous donnent de la marge, on améliorera l'équipe. Les joueurs importants ne sont pas à vendre », ajoute Pablo Longoria.