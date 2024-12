Deschamps creuse sa propre tombe et se fait virer ?

Thomas Bourseau

A l'OM, Didier Deschamps a remporté les derniers titres encore à ce jour du club phocéen : la Coupe de la Ligue et la Ligue 1. Plus de 10 ans après le départ du sélectionneur de l'équipe de France, le chef du groupe des supporters des South Winners Rachid Zeroual a livré ses vérités sur la fin de la collaboration entre Deschamps et l'Olympique de Marseille.

Didier Deschamps est à la tête de l'équipe de France depuis l'été 2012. Avant de prendre les rênes de la sélection tricolore, le sélectionneur des Bleus a passé trois ans à l'OM. En 2014, deux années après son départ, Deschamps se livrait sur son départ inévitable de l'Olympique de Marseille. « Je n'ai pas trop envie de revenir sur les raisons de mon départ. Disons que j'étais dans une situation de travail qui ne me convenait plus. Mais elle n'aurait convenu à personne. La seule solution était de partir ».

«Il est parti en guerre contre eux et il nous a mêlé à cette guerre»

Jeudi, l'After Foot s'est délocalisé à Marseille et a profité de la présence de Rachid Zeroual, figure emblématique du groupe de supporters de l'OM : South Winners, afin de mettre le doigt sur les conditions de la séparation entre l'Olympique de Marseille et Didier Deschamps. « Il m'a mêlé à des histoires. En tant que supporteur, on l'a accueilli en faisant des banderoles dans le virage pour dire qu'on l'avait connu en tant que joueur et qu'on était les plus heureux du monde de le voir en tant qu'entraîneur. Puis je ne sais pas ce qui lui a pris, il a voulu faire sauter des gens au sein du club. Il est parti en guerre contre eux et il nous a mêlé à cette guerre, alors qu'on n'avait rien à voir. Entre temps, j'ai essayé de rattraper le coup ». a clairement fait savoir Rachid Zeroual sur les ondes de RMC.

«Il est allé dire des conneries à Sarkozy comme quoi j'étais le commanditaire des braquages de joueurs»

Mais ce n'est pas tout. Le patron des South Winners a évoqué des mensonges proférés à l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy par Didier Deschamps.

« Il est allé dire des conneries à Sarkozy (à l'époque président de la République, ndlr) comme quoi j'étais le commanditaire des braquages et carjackings de joueurs. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Que je l'aime? Si j'avais offensé Deschamps dans sa raison, pourquoi n'a-t-il pas porté plainte? Ça reste une icône, je n'ai pas dit le contraire. J'aime Deschamps pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été à l'OM. En tant que sélectionneur, j'ai adoré ce qu'il a fait en équipe de France ». Au final, Didier Deschamps quittait l'OM au printemps 2012, en parallèle de la victoire de François Hollande aux élections présidentielles et le départ de L'Elysée de Nicolas Sarkozy.