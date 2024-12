Transferts : Le PSG les achète pour 150M€, son père n'en revient pas

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec Luis Campos comme conseiller sportif, le PSG a logiquement été pioché du côté du Portugal pour son mercato et notamment au Benfica. Ainsi, après avoir dépensé 80M€ pour Gonçalo Ramos en 2023, le club de la capitale a lâché 70M€ en cet été 2024 pour Joao Neves. Les deux Portugais continuent de se suivre, ce qui n'a pas manqué d'étonner le père de Ramos.

Arrivé au PSG en 2023, Gonçalo Ramos a retrouvé cette saison un joueur qu'il connait très bien. En effet, Joao Neves a été recruté par le club de la capitale, quittant ainsi à son tour Benfica pour rejoindre Paris. Très proches du côté de Lisbonne, les deux Portugais font donc de nouveau la paire au PSG.

« Un plaisir de les voir jouer »

Au total, le PSG aura déboursé 150M€ pour associer Gonçalo Ramos (80M€) et Joao Neves (70M€) dans la capitale française. De quoi faire halluciner le père de l'attaquant portugais. En effet, pour Le Parisien, Manuel Ramos a confié à propos de son fils et de Neves : « C’est toujours un plaisir de les voir jouer : Gonçalo, parce que c’est mon fils, et João, parce qu’il a été formé par moi très tôt et que j’ai une affection particulière pour lui ».

« Je n’aurais jamais pensé qu’ils joueraient ensemble »

« Je n’aurais jamais pensé qu’ils joueraient ensemble à Benfica, puis dans un club de la taille du PSG », a ensuite conclu Manuel Ramos. C'est aujourd'hui bel et bien une réalité : après Benfica, Gonçalo Ramos et Joao Neves évoluent à nouveau ensemble au PSG.