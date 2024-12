Mercato : En un transfert, l'OM a «changé sa vie» !

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain avant le rideau ne tombe sur la fenêtre des transferts le 3 février 2025. L'occasion pour l'OM d'éventuellement injecter du sang neuf dans son secteur défensif. Pas de quoi attiser la moindre crainte chez Amir Murillo qui s'est confié sur la nouvelle vie qu'il mène depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille.

Pendant le mercato estival de 2023, Amir Murillo (28 ans) a quitté la Belgique afin de s'installer dans la cité phocéenne. Avec le départ de Jonathan Clauss à l'OGC Nice pendant la dernière session des transferts, le latéral droit panaméen a vu son statut changer à l'Olympique de Marseille avec une place de titulaire quasi indiscutable.

«Au Panama, le jour où j'ai signé à Marseille, ma vie a changé»

A l'approche du 32ème de finale de Coupe de France contre l'ASSE dimanche et au terme d'une première partie de saison pleine sous les ordres de Roberto De Zerbi, Amir Murillo a profité de sa présence den conférence de presse afin de faire passer un message fort sur sa nouvelle vie entamée à l'Olympique de Marseille en 2023. « Au Panama, le jour où j'ai signé à Marseille, ma vie a changé. C'est un très grand club, maintenant un des plus suivis là-bas. En sélection, on me voit aussi comme un leader, avec du respect dans l'équipe depuis que j'ai signé à l'OM ».

«C'est normal que ça parle de mon avenir»

La Provence a dévoilé cette semaine que l'objectif des dirigeants de l'OM serait d'attirer à la fois un défenseur central gauche ainsi qu'un arrière droit. Toutefois, les rumeurs ne font pas peur à Amir Murillo comme le principal intéressé l'a fait savoir dans des propos rapportés par Le Phocéen.

« C'est normal que ça parle de mon avenir. Personne ne me connaissait, je suis le seul qui connais mon potentiel. Je ne fais pas attention à ce qui se dit à l'extérieur. J'ai tout donné dans ma carrière. L'avenir, sincèrement on ne sait pas, je vais continuer à tout donner pour ce club ».