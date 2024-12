Mercato - Mbappé : Le PSG rate la chance d’une vie ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a été la maison de Kylian Mbappé pendant sept longues saisons. Il y est devenu champion du monde avec l’équipe de France et meilleur buteur du club de la capitale. Le PSG ne peut d’ailleurs plus compter sur Mbappé pour une seule et simple raison : son rêve de défendre les couleurs merengue du Real Madrid. Sinon, il y serait resté tout sa vie.

Kylian Mbappé a déjà raflé deux trophées en l’espace de quatre mois de compétition avec le Real Madrid : la Supercoupe d’Europe en août dernier ainsi que la Coupe intercontinentale mercredi soir au Qatar. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a quitté la capitale afin de rejoindre le club aux 15 Ligues des champions notamment dans l’optique de rafler la C1 qui lui manque à son palmarès, mais également pour vivre son rêve de gosse : arborer la tunique du Real Madrid.

«Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde»

Il n’en a pas pour autant oublié son passage de sept saisons au PSG. Pour beIN SPORTS, Kylian Mbappé a fait une énorme confidence sur sa décision de plier bagage cet été.

« J’ai fait 7 ans au PSG, ça a été un honneur. Je pense que peut-être je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le PSG. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG ».

«Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie»

Dire au revoir au PSG n’a pas été facile pour Kylian Mbappé. Et c’est une décision qu’il aurait pu ne jamais prendre. « Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie. J’avais ce rêve de jouer là-bas et je suis très content de ça. Mais bien sûr je regarde toujours les matches du PSG, j’ai des amis dans l’équipe et ils jouent bien en ce moment ».