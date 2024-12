Mercato : De «très bons joueurs» arrivent, l'annonce de l'OM qui va mettre le feu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM commence déjà à s'activer en coulisses. Interrogé sur les ambitions marseillaises, Medhi Benatia assure qu'il reçoit de nombreux appels d'agents pour envoyer des joueurs à l'OM. Et il promet même certains d'entre eux sont très bons. De quoi donner le sourire aux supporters olympiens.

Hyper actif l'été dernier, l'OM sera bien évidemment plus discret durant le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier, mais cela n'empêchera pas les Marseillais de saisir une belle occasion. D'ailleurs Medhi Benatia raconte que plusieurs joueurs de très bon niveau sont déjà intéressés.

Benatia annonce la couleur pour le mercato

« Le regard change, c'est évident. Je suis connecté avec beaucoup de joueurs en activité. Je peux assurer que de très bons joueurs sont intéressés pour venir. Je parle avec de grands coachs, tout le monde reconnaît notre projet, les progrès de cette équipe », assure le conseiller sportif de l'OM au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.

« On va essayer de regarder à toutes les lignes, où le coach estime qu'il faut retoucher. On a pris quelques buts de trop en début de saison. Le coach a commencé à trouver son ossature. A ceux qui sont derrière de pousser. Il faudra renforcer intelligemment. On n'aura pas les moyens de faire 4, 5, 6 ou 7 opérations », ajoute Medhi Benatia.