Transfert confirmé, une star arrive au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à renforcer son secteur offensif cet hiver, notamment pour offrir une concurrence à Bradley Barcola, le PSG surveillerait la situation de Marcus Rashford qui a confirmé son intention de quitter Manchester United. Et l'ancienne gloire des Red Devils, Roy Keane, confirme d'ailleurs un transfert à venir pour l'international anglais.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG cherchera à recruter un ailier pour concurrencer les joueurs déjà en place dans l'effectif. Dans cette optique, le nom de Marcus Rashford circule avec insistance. Et selon Roy Keane, un départ de Manchester United ne fait plus beaucoup de doutes.

Donnarumma blessé dans un choc controversé ! Les joueurs du PSG sont en colère, Breel comprend leur frustration. ⚽️

➡️ https://t.co/eIoekCdLYG pic.twitter.com/goKQmHtqcG — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 19, 2024

Rashford, départ confirmé ?

« En réalité, ce qu'il a dit ne me dérange pas même si c'est un peu long, mais c'est tout à fait vrai. Parfois, un départ arrange tout le monde. Ça fait un an ou deux que ça dure, il a évidemment un peu de talent et il est au club depuis qu'il est enfant. Un changement lui ferait probablement beaucoup de bien, pour lui, pour son équipe et pour sa famille s'il va à l'étranger. Mon seul avertissement pour les joueurs comme lui, c'est qu'il a toutes ces qualités en tant que joueur. Mais si vous perdez cette envie, c'est difficile de la retrouver », lâche l'ancien milieu de terrain dans le podcast Overlap’s Stick to Football avant de poursuivre.

«Parfois, un départ arrange tout le monde»

« On sait que pour les grands joueurs, ça n'a rien à voir avec l'argent, c'est une question de nouveau défi et de fierté. On dirait que Marcus s'est perdu et qu'il a perdu son envie. On a parlé de retard et de tout ce qui se passe en dehors du terrain. Et s'il est un peu distrait par ça, il pourrait avoir du mal à revenir. Il pourrait retrouver l'envie en changeant de club et d'environnement, mais je ne pense pas qu'il la retrouvera à Manchester United. Certains joueurs quittent Manchester United et seront bons, et les gens diront qu'on n'aurait pas dû les vendre. Mais ils s'en sortent bien seulement parce que ce club leur convient mieux », ajoute Roy Keane.