Real Madrid : Mbappé annonce une révolution, le changement arrive

Au cours des derniers mois, Kylian Mbappé est parfois apparu en grande difficulté du côté du Real Madrid. Si dans le jeu, le numéro 9 madrilène peut encore largement progresser, ce dernier a retrouvé de l’efficacité. De nouveau buteur ce dimanche après-midi face au Séville FC, le Français a affirmé que sa période d’adaptation était enfin terminée.

Le véritable Kylian Mbappé est-il de retour ? Pointé du doigt et critiqué au cours de ses premiers mois au Real Madrid, l’ancien numéro 7 du PSG semble retrouver son efficacité. Déjà buteur face à Gérone, contre l’Atalanta Bergame puis face à Pachuca, le numéro 9 des Merengue a récidivé.

Mbappé de nouveau buteur avec le Real Madrid

Ce dimanche après-midi, à l’occasion de la réception du Séville FC, Kylian Mbappé a ouvert le score pour le Real Madrid. En confiance, l’attaquant de 26 ans a décoché un missile à l’entrée de la surface, ne laissant aucune chance au gardien adverse, et portant son total de buts à 14 sur cette saison. Après la rencontre, Mbappé s’est exprimé sur son regain de forme récent.

« Mon arrivée a changé beaucoup de choses dans l'équipe »

« Nous apprenons à mieux nous connaître. Mon arrivée a changé beaucoup de choses dans l'équipe, mais l'adaptation, comme l'a dit l'entraîneur, est terminée. Je me sens très bien et vous pouvez voir sur le terrain que je comprends mieux les autres. Et nous jouons tous beaucoup mieux », a confié Mbappé à Real Madrid TV.