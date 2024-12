Transfert à 2M€, l'OM choque l'Europe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En plus de Geronimo Rulli, l'OM a recruté un deuxième gardien lors du dernier mercato estival. En effet, le club phocéen a dépensé 2M€ pour s'offrir les services de Jeffrey de Lange en provenance des Go Ahead Eagles. Un transfert du club phocéen qui en a choqué plus d'un en Europe visiblement.

Cet été, l'OM a réalisé un mercato XXL avec pas moins de 12 recrues. Sur cette liste, on retrouve ainsi Adrien Rabiot ou encore Mason Greenwood, mais aussi Jeffrey de Lange. A 26 ans, le portier néerlandais a posé ses valises à Marseille en provenance des Go Ahead Eagles. Un transfert à 2M€ auquel personne ne s'attendait...

« C'était la surprise »

Voir Jeffrey de Lange rejoindre l'OM a été une surprise pour tout le monde cet été. C'est ce qu'a pu confirmer un scout d'un grand club européen pour La Provence : « Il jouit d'une réputation plutôt correcte dans son pays mais rien d'incroyable. Je suis que des clubs belges regardaient un peu sa situation, mais aucun du niveau de l'OM. C'était la surprise quand son transfert a été annoncé, même s'il avait quand même bien progressé sur les deux dernières saisons ».

Adaptation réussie à l'OM

Jeffrey de Lange a donc été recruté par l'OM pour 2M€ et son intégration serait réussie. Le quotidien régional fait savoir que le Néerlandais serait très apprécié à Marseille. Tous seraient conquis par la recrue estivale, dont l'état d'esprit serait irréprochable.