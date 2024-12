«J’ai touché le fond» : Mbappé avoue tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé a clairement confirmé son regain de forme récent avec une nouvelle prestation aboutie face au Séville FC (4-2). Buteur et passeur décisif, l’attaquant de 26 ans est revenu plus en détail sur sa mauvaise passe et a affirmé qu’après avoir touché le fond, ce dernier était de retour aux affaires.

Après une mauvaise passe, Kylian Mbappé semble enfin s’être acclimaté à l’exigence du Real Madrid. Arrivé cet été en provenance du PSG, l’attaquant français, qui vient de fêter son 26ème anniversaire, a retrouvé une belle efficacité. Buteur lors de ses trois dernières rencontres disputées avec les Merengue, Mbappé a récidivé ce dimanche après-midi, avec une magnifique frappe de loin face au Séville FC. Auteur de 14 buts toutes compétitions confondues cette saison, le capitaine de l’équipe de France a également brillé collectivement, avec une belle passe décisive délivrée envers Brahim Diaz.

Kylian Mbappé révèle des tensions explosives avec le PSG ! ⚡ Les coulisses d'un départ mouvementé au goût amer... https://t.co/jz7dxaZcq2 — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

« Mon arrivée a changé beaucoup de choses dans l'équipe »

Au micro de Real Madrid TV, Mbappé s’est lâché avec enthousiasme sur le match réussi du Real Madrid : « Nous apprenons à mieux nous connaître. Mon arrivée a changé beaucoup de choses dans l'équipe, mais l'adaptation, comme l'a dit l'entraîneur, est terminée. Je me sens très bien et vous pouvez voir sur le terrain que je comprends mieux les autres. Et nous jouons tous beaucoup mieux. »

« J'ai touché le fond en ratant ce penalty »

Le Français est également revenu sans détour sur ses mauvaises performances des derniers mois, notamment face à l’Athletic Bilbao : « Je peux faire beaucoup plus. Je sais que j'ai beaucoup plus de football dans les jambes que je ne le montre. Mais, comme je l'ai dit, je me suis amélioré au cours des derniers matches. Bilbao m'a fait du bien, car j'ai touché le fond en ratant ce penalty.... J'ai alors compris que je devais donner le maximum pour ce maillot, jouer avec personnalité », conclut Kylian Mbappé.