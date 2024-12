Mercato - PSG : Voilà la prochaine star à partir ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison 2024/2025 pourrait marquer un tournant dans la carrière de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien du PSG aurait mis à mal la patience de ses dirigeants, qui ne fermeraient plus la porte à un départ lors du prochain mercato estival en raison de ses performances en deçà des attentes. Un retour en Italie est évoqué.

Le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison dernière a marqué la fin d’une ère, celle des stars. Le joueur du Real Madrid a imité Neymar et Lionel Messi, laissant le PSG à un carrefour de son histoire. Débarrassé des salaires exorbitants, le club parisien n’a, quand même, pas l’intention d’accélérer la fuite des talents. Au contraire, la direction travaille sur un vaste chantier de prolongation. Nuno Mendes, Vitinha ou encore Achraf Hakimi sont concernés.

Le clan Donnarumma jette le trouble

Portier numéro un du PSG, Gianluigi Donnarumma avait aussi entamé des négociations avec ses supérieurs « Il y a déjà eu des discussions. Luis Campos (Ndlr, le directeur sportif du PSG) l’a même reconnu, il aimerait garder Gigio. De notre côté, nous avons la volonté de rester. Pour moi, c'est une fierté d'avoir un joueur comme lui dans l'un des clubs les plus importants du monde » avait déclaré Enzo Raiola, son représentant, en septembre dernier. Depuis, il a reconnu que les négociations pour un nouveau contrat étaient à l'arrêt .

Le PSG refuse les conditions salariales

Car entre temps, le portier italien a enchaîné les performances moyennes. Sans être catastrophique, Donnarumma peine à se montrer décisif dans les grands matchs. Le PSG refuse, pour l’instant, d’accéder à ses demandes et de valoriser un peu plus son contrat. Les discussions seraient en stand-by et la perspective d’un départ en fin de saison se fait de plus en plus claire. Le nom du portier parisien revient du côté du Napoli pour remplacer Alex Meret.