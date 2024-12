PSG : Transfert à 60M€, il brille enfin !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Recruté contre 60M€ (bonus compris) cet été par le PSG, Désiré Doué aura connu un premier temps d’adaptation à Paris. Mais depuis quelques matchs, le numéro 14 semble enfin avoir lancé son aventure dans la capitale. Auteur de bonnes prestations et félicité par Luis Enrique, l’ancien prodige du Stade Rennais brille enfin.

Une révélation. Si sur le côté gauche de l’attaque du PSG, Bradley Barcola a semblé en perte de vitesse au cours des dernières semaines, Désiré Doué s’est finalement imposé. Auteur de très bonnes entrées en Ligue 1 (face à Nantes et à Auxerre notamment), le numéro 14 a brillé face à Salzbourg (0-3) en Ligue des Champions avec son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais c’est surtout quelques jours plus tard face à l’OL (3-1) que Désiré Doué, arrivé cet été au PSG, a mis tout le monde d’accord.

Luis Enrique félicite Désiré Doué

Passeur décisif pour Ousmane Dembélé après avoir mystifié son défenseur, le joueur de 19 ans a ensuite réalisé une belle prestation face à l’AS Monaco (2-4). « Le match de Désiré Doué ? Il a 19 ans. On a fait signer de jeunes joueurs avec beaucoup de qualités. On a vu ses qualités avec le ballon, mais également celles qu’il a sans le ballon. Il est capable de se sacrifier pour l’équipe. Je pense que la différence avec le PSG de la saison dernière, c’est que l’on défend à onze », déclarait même Luis Enrique après la victoire face à Lyon.

Le crack de 19 ans progresse à vue d’œil

« Je ne dirai pas que c’est mon soir, je dirai que c’est le soir de l’équipe. Voilà, on continue sur une très belle dynamique. On a réussi à gagner le dernier match en LDC, c’était très important ce soir, on a su se procurer beaucoup d’occasions, bien défendre aussi », confiait quant à lui Désiré Doué. Quoi qu’il en soit, le numéro 14 a été titularisé à trois reprises lors des derniers matchs du PSG, de bon augure pour 2025...