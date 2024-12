PSG : Neymar et Mbappé n’en ont pas fini avec le Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Neymar et Kylian Mbappé ont quitté le PSG en mauvais termes avec la direction et notamment Nasser Al-Khelaïfi, le président qatari du club de la capitale. D’ailleurs, dans des interviews récemment accordées, les deux anciennes stars du PSG ont tenu à régler leurs comptes avec le patron du PSG.

Le mercato estival 2017 avait été légendaire pour le PSG avec les recrutements de Neymar (222M€) puis Kylian Mbappé (prêt avec option d’achat de 180M€). Mais finalement, le conte de fée s’est plutôt mal terminé avec les deux stars, puisque le premier a été éjecté en direction de l’Arabie Saoudite avec l’arrivée de Luis Enrique en 2023, tandis que Mbappé a vécu une séparation houleuse avec le PSG en 2024 puisqu’il avait repoussé les différentes offres de prolongation de contrat.

Un gardien sous pression : Matvey Safonov jongle entre la L1 et des tribunaux. Un conflit inédit éclaire sa vie privée. ⚖️

➡️ https://t.co/PXn15KbX0w pic.twitter.com/e3jlKmrFxT — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

« J’avais des conflits au PSG »

D’ailleurs, dans un entretien accordé à l’émission Clique sur Canal + le 8 décembre dernier, Kylian Mbappé a envoyé un tacle déguisé envers Nasser Al-Khelaïfi, le président qatari du PSG : « Le club a énormément compté pour moi. C’est un endroit super intense, dans le bien et le pas bien. J’ai passé sept années extraordinaires. Peut-être que l’erreur que j’ai faite, c’est que j’ai tout confondu. J’avais des conflits avec des gens, je défendais mes droits de joueur, mais ça ne représentait pas le club. Je n’ai jamais tout mélangé avec les joueurs, les gens du staff », a expliqué Mbappé. Et il n’est pas le seul à avoir des comptes à régler avec le Qatar.

« De la rancœur envers les dirigeants »

Récemment interrogé par RMC Sport, Neymar a lui aussi chargé à demi-mot le PSG, et notamment Al-Khelaïfi : « J’étais triste par la façon dont on m’a traité à la fin, mais c’est passé. Je respecte le club du PSG et je vais toujours les soutenir pour qu’ils aient les meilleurs résultats. Je n’ai aucune rancœur envers le club, J’ai juste un peu de rancoeur envers des gens qui managent le club et quelques supporteurs. Mais c’est du passé. C’est le club où j’ai passé le plus de temps dans ma carrière, six ans. J’ai vécu de très beaux moments, mais également quelques moments tristes. Et ma relation avec les supporteurs fait plutôt partie des moments tristes, malheureusement. Mais au niveau sportif, c’était le meilleur football que j’ai joué. Je suis donc heureux et j’ai la conscience tranquille par rapport à ça », a indiqué Neymar qui, comme Mbappé, n’en a donc pas tout à fait fini avec le PSG et souhaite régler des comptes.