PSG : Un renfort surprise est annoncé pour 2025 !

Titulaire dans les buts du PSG en l'absence de Gianluigi Donnarumma dimanche soir à Lens, Matvey Safonov a brillé, notamment lors de la séance de tirs-au-but. Une situation qui enchante Luis Enrique, qui a plusieurs fois insisté sur le fait que tous ses gardiens peuvent jouer. Y compris Arnau Tenas qui pourrait donc être la surprise de 2025.

«Tous les gardiens sont prêts à jouer»

« Tous les gardiens sont prêts à jouer, y compris Arnau (Tenas, ndlr) même s’il n’a pas joué une minute. C’est mon travail en tant qu'entraîneur… Je pourrais vous dire ce que vous voulez mais mes décisions témoignent clairement de ce que je pense : je ne veux voir aucun joueur à l’aise, confortable ou détendu », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

Tenas, la surprise pour 2025 ?

« Je ne veux aucun relâchement parce que j’ai un effectif exceptionnel, très jeune mais exceptionnel, et je veux voir tous les joueurs à 100%, hors de leur zone de confort. Je ne veux aucun joueur qui se repose sur ses lauriers. C'est le moins que l'on puisse exiger pour nos supporters qui, à chaque match, ne cessent d’encourager jusqu'à la dernière minute, même quand on perd, que ce soit au Parc des Princes ou en déplacement. Nous nous devons d’être à la hauteur, au niveau, et c'est mon objectif en tant qu'entraîneur », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.