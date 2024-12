«Pas normal» : Le PSG balance une dernière polémique en 2024 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Stade Bollaert pour y défier le RC Lens dans ce qui représentait le choc des 32e de finale de la Coupe de France. Et bien que les Parisiens se sont imposés à l'issue de la séance de tirs-au-but, Luis Enrique reconnaissait après le match qu'une telle affiche ressemblait bien plus à une finale qu'à un premier tour.

«Ce n'est presque pas normal de jouer un premier tour de Coupe avec ce niveau»

« Ça a été difficile parce que Lens a été très fort physiquement, très motivé aussi. Dans ce type de match, il faut savoir faire une bonne première mi-temps. Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est presque pas normal de jouer un premier tour de Coupe avec ce niveau, c'est presque une finale », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Un 16e de finale bien plus abordable

Néanmoins, Luis Enrique peut souffler, le prochain tour devrait être bien plus abordable. En effet, le PSG affronteront le FC Espaly, club de National 3, qui fait partie des petits poucets encore lice avec Dives-Cabourg, Bourgoin-Jallieu et l'ES Thaon, également pensionnaires de l'équivalent de la 5e division. La rencontre pourrait avoir lieu à Saint-Etienne entre le 13 et le 16 janvier.