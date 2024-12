«Terrible» au PSG, il balance sur les coulisses !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG peut remercier Matvey Safonov. Le portier russe s'est illustré en arrêtant deux penaltys lensois ce dimanche et en qualifiant son équipe pour les 16ème de finale de Coupe de France. Aujourd'hui, le concurrent de Gianluigi Donnarumma a trouvé son rythme de croisière au PSG après des débuts mouvementés.

Matvey Safonov a signé le premier moment fort de sa carrière au PSG. Fébrile face au Bayern Munich lors de sa dernière apparition, le portier russe de 25 ans s’est, cette fois, montré robuste pour stopper deux penaltys lensois lors du 32ème de finale de Coupe de France (1-1, 4-3 aux t.a.b). « Matveï Safonov est un spécialiste de l'exercice, il l'a encore démontré » a reconnu un Luis Enrique visiblement soulagé après la séance de tirs au but.

Safonov, le sauveur du PSG

Questionné sur sa performance dans les cages, Safonov n’a pas souhaité se lancer de fleurs. « Je suis content, je ne crois pas que je suis l'homme du match. Arrêter des penalties, c'est quelque chose de normal pour un gardien. Ça a été un match difficile » a-t-il déclaré devant les journallistes, avant d’aborder ses premiers mois au PSG.

« Ça allait trop vite »

« Paris ? C'est très intéressant pour moi, c'est un nouveau niveau et bien sûr j'ai eu besoin de temps pour m'adapter. Je comprends mieux les demandes du coach désormais, tout est plus facile pour moi » a lâché Safonov. Mais ses premiers pas ont été délicats pour l’enfant du Krasnodar, qui n’avait pas quitté les frontières russes avant son transfert au PSG. « Quand je suis arrivé, les premiers entraînements étaient terribles car ça allait trop vite. J'avais besoin de temps pour élever mon niveau et désormais je suis prêt pour jouer, pour être dans cette équipe » a déclaré le portier russe dans des propos rapportés par L’Equipe.