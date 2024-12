PSG : Une légende valide totalement Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique continue de réaliser du bon travail sur le banc parisien. Au-delà des résultats, le coach espagnol semble avoir fait l’unanimité au sein du club de la capitale. Dernièrement, c’est la légende Pedro Miguel Pauleta qui a validé la méthode du technicien parisien.

Invaincu en Ligue 1 cette saison, le PSG a connu des résultats mitigés en Ligue des Champions. Malgré cela, Luis Enrique n’en démord pas, il réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière d’entraîneur, comme l’Espagnol l’a récemment affirmé en conférence de presse.

Des départs en janvier ? Le PSG mise sur un mercato hivernal agité après l'ombre de Kolo Muani et Skriniar. ⚽️

➡️ https://t.co/c6BW9WHpvT pic.twitter.com/16DCDUBwds — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

« Je suis satisfait de cette saison. La meilleure de ma carrière »

« Il faut toujours varier, sinon l'adversaire s'adapte. Sur le plan statistique, c'est la meilleure saison de ma carrière. Il y a eu des critiques, des mensonges même parfois, des journalistes hein, pas des supporters, mais je suis satisfait de cette saison. J'ai entendu en début de saison que nous n'avions même pas le meilleur effectif de France. Et pourtant, les choses se mettent en place doucement. Avec bien sûr, nos difficultés en Ligue des champions, mais je répète, je suis satisfait de cette saison. La meilleure de ma carrière », confiait ainsi Luis Enrique. Légende absolue du côté du PSG, Pedro Miguel Pauleta s’est exprimé sur le coach espagnol.

« C’est pour ça que j’admire cet entraîneur »

« Vous croyez que Luis Enrique veut une star ? (rire) C’est pour ça que j’admire cet entraîneur, car le plus important pour lui, et pour moi aussi, ce n’est pas d’avoir une star. Il faut un joueur qui ait envie de venir jouer avec le maillot du PSG, qui ait envie de tout donner pour le club, d’intégrer un groupe, une équipe, un effectif où tout le monde va travailler ensemble pour gagner des matchs et faire grandir cette équipe. Je n’ai jamais aimé ce nom ‘star’, je n’aime pas ce mot », a déclaré l’ancien buteur portugais auprès de Free Foot.