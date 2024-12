Mercato : Il lâche un énorme coup de pression, l’OM peut trembler !

Arnaud De Kanel

À l'OM, les mouvements en coulisses ne cessent d’alimenter l’actualité. Pablo Longoria avait misé sur l’expérience et le charisme de Medhi Benatia pour renforcer l’organigramme du club en tant que conseiller sportif. Un choix stratégique qui semblait dessiner une nouvelle dynamique. Mais à l’approche de l’expiration de son contrat, l’avenir de l’ancien international marocain apparaît aujourd’hui flou. Dans un entretien récent accordé au quotidien La Provence, Benatia n’a pas mâché ses mots.

L'OM semble enfin avoir retrouvé un certain équilibre. Les récentes performances laissent entrevoir une dynamique plus sereine, et cette embellie ne doit rien au hasard. Dans les coulisses, Medhi Benatia joue un rôle clé. Arrivé en tant que conseiller sportif, l’ancien défenseur international marocain s’active pour remettre le club phocéen sur les rails et lui redonner sa place parmi l’élite du football français. Depuis sa nomination, Benatia n’a cessé de multiplier les efforts pour renforcer la structure sportive de l’OM. Son implication et sa vision stratégique ont rapidement été saluées, au point que des discussions autour d’une promotion au poste de directeur sportif ont émergé. Avec un contrat qui arrive à échéance dans quelques jours, la question de son avenir au sein du club prend de l’ampleur.

«C'est bien la dernière chose qui m'intéresse»

Cependant, un récent coup d’éclat de Benatia a jeté un voile d’incertitude sur ce dossier. Sa déclaration tranchante, perçue comme un avertissement ou une mise au point, a semé le doute sur la suite des négociations. Alors que le climat semblait propice à une prolongation, ce coup de gueule a ravivé les interrogations.

«Je n'ai pas besoin de l'OM pour vivre»

« Jusqu'à preuve du contraire, je suis conseiller sportif. Mon contrat s'arrête fin décembre, mais c'est bien la dernière chose qui m'intéresse. (...) En venant me chercher, Pablo sait qu'il peut avoir plein de problèmes, plein plein de problèmes (sic), mais pas de problèmes de contrat ou d'argent. Je n'ai pas besoin de l'OM pour vivre, je n'ai même pas besoin de travailler, tout simplement », avait alors lâché Medhi Benatia. L'OM n'est encore pas assuré de le voir prolonger...