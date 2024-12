OM : Longoria s’enflamme pour Benatia et annonce du lourd

Jean de Teyssière

L’année dernière, pour remplacer Javier Ribalta parti après la réunion houleuse avec les supporters de l’OM, Pablo Longoria a décidé de choisir Medhi Benatia comme conseiller sportif. Tout juste retraité des terrains, l’ancien joueur de l’OM et la Juventus apporte sa grande connaissance du monde du football à l’OM et pour le président marseillais, cette présence est essentielle pour la croissance de l’OM.

Sous la direction de Medhi Benatia, l’OM a réalisé un mercato estival 2024 ambitieux. Des joueurs comme Adrien Rabiot ou Mason Greenwood ont rejoint le club, permettant de renforcer un effectif qui devait se renouveler. Malgré l’absence de Coupe d’Europe, l’OM sait toujours attirer et c’est sans doute grâce au conseiller sportif de Pablo Longoria.

Un talent en pleine ascension ! 🔥 De Zerbi applaudit la progression éclatante d'Amir Murillo après une nouvelle titularisation éclatante.

➡️ https://t.co/4mOq5mSHDa pic.twitter.com/u8O7zVT2it — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

«Je remercie Medhi Benatia»

Durant la conférence de presse de bilan de Pablo Longoria, le président de l’OM a évoqué de nombreux sujets. Parmi eux, la question de l’arrivée de Medhi Benatia, qui fait pour l’instant du bon travail. Pablo Longoria sait en tout cas où il va, et avec qui : « Après la dernière saison décevante, il fallait faire son autocritique. Avec Frank McCourt, on a voulu démarrer un nouveau cycle de trois saisons avec Roberto De Zerbi dont on est très satisfait. Je remercie Medhi Benatia pour le travail qu'il fait, il s'améliore chaque jour dans son rôle. Il porte un leadership et un savoir-faire dont nous sommes très satisfaits. »

«Je vois de l’unité»

« Il faut aussi se structurer au niveau institutionnel avec des anciens joueurs comme Fabrizio Ravanelli. Ça nous donne plus de solidité dans les messages en interne ou en externe, poursuit le président de l’OM. Je vois un groupe de dirigeants qui travaillent d'une façon qui me fait plaisir. Je vois de l’unité. » Avec une deuxième place à la trêve en Ligue 1 et une qualification facile en 16èmes de finale de la Coupe de France face à l’AS Saint-Étienne (4-0), tous les voyants sont au vert dans la cité phocéenne.