Mercato : L'OM refroidi dans ce dossier brûlant ?

Jean de Teyssière

Arrivé l’année dernière, Medhi Benatia est sous contrat avec l’OM jusqu’à la fin du mois. Le conseiller sportif de Pablo Longoria dispose d’une offre de prolongation de deux ans et demi qu’il n’a pas encore signé. Une décision qu’il devrait prendre à la fin des matchs de l’OM en 2024.

Cette année, l’OM ne dispute pas de Coupe d’Europe. Pour autant, Medhi Benatia a réussi à convaincre des personnalités, comme Roberto De Zerbi ou Adrien Rabiot d’arriver à l’OM. Mais sa mission touche à sa fin, même s’il dispose d’une offre de prolongation de deux ans et demi, selon La Provence.

«Si je dois être amené à rester...»

Dans le mensuel de La Provence, 1899 Le Mag, Medhi Benatia a largement évoqué l’environnement de l’OM et la possibilité de le voir prolonger : « Si je dois être amené à rester, ce sera une possibilité. Ils adorent quand ils viennent ici. La mamie est à côté, ça n'a pas de prix, j'ai mes quatre sœurs aussi. Mes enfants n'ont pas eu l'habitude d'avoir la mamie et les tatas pas loin, on était tout le temps à l'étranger. Ils adorent ! (...) Ils n'attendent que ça, en vérité, que je les appelle pour leur dire de venir... »

«Je réfléchis encore un petit peu»

« Je réfléchis encore un petit peu, je vais voir comment se passe la fin d'année, poursuit le conseiller de Pablo Longoria. Mais si j'ai dit que je ne pouvais accepter que l'OM, c'est aussi par rapport à Marseille. Je ne rêvais pas de revenir en France, jétais plus attiré par un projet en Italie. Mais Marseille représente tellement par rapport au club, à la passion, à ma famille, que ça me fait positiver chaque jour et j'y trouve la force de mener à bien ce projet. » L'OM risque de passer des fêtes de fin d'année animées.