Mercato - OM : La signature qui va éclipser le PSG ?

Champion du monde 2018 et considéré il y a quelques années encore comme l’un des meilleurs milieux français, Paul Pogba cherche un club pour relancer sa carrière. Et ça tombe bien, l’Olympique de Marseille pourrait bien tenter le très gros coup en signant le joueur de 31 ans, qui s’est récemment libéré du contrat qui le liait à la Juventus.

Formé au Havre, Paul Pogba n’a jamais joué la moindre minute en Ligue 1. Mais l’OM pourrait y remédier, puisque l’international tricolore est annoncé à Marseille depuis quelques semaines. Sa suspension pour dopage a en effet été réduite et il pourra refouler les terrains à partir de mars prochain.

Après Rabiot, place à Pogba ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la piste marseillaise ne laisserait pas insensible Paul Pogba, qui a notamment vu son ancien coéquipier Adrien Rabiot débarquer à la cour de Roberto De Zerbi cet été. Mais l’obstacle est surtout économique, puisqu’il gagnait pas moins de 11M€ par an à la Juventus, avant sa suspension pour dopage.

L’OM rêve plus grand

Le quotidien italien explique qu’au sein de l’OM, on songerait également à faire une tentative pour Paul Pogba. Sans Kylian Mbappé et avec un PSG pas au mieux, les dirigeants marseillais semblent persuadés qu’une telle signature pourrait faire de l’ombre au projet QSI, tant au niveau sportif qu’au niveau de l’image et du marketing.