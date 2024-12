Mercato - PSG : C’est terminé pour 3 joueurs ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

D’ici quelques jours, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Et en cas de départs au sein de l’effectif, le PSG pourrait clairement effectuer quelques recrues. Au niveau des joueurs proches de la sortie, Milan Skriniar, Randal Kolo Muani et Marco Asensio devraient être concernés, alors que Luis Enrique ne semble plus du tout compter sur eux.

Le PSG devrait connaître du mouvement cet hiver. Et pour cause, si certains joueurs sont clairement sur le départ, Paris va chercher à consolider l’effectif de Luis Enrique. L’Espagnol, qui a toujours affirmé que ses choix représenteraient son mode de pensée, a récemment fait comprendre qu’il ne comptait plus sur certains éléments. En effet, depuis plusieurs rencontres, l’entraîneur du PSG ne fait plus appel ni à Randal Kolo Muani, ni à Milan Skriniar, tous deux écartés par le coach parisien.

« Je n’entre pas dans les détails »

Interrogé à ce sujet, Luis Enrique se montrait plutôt clair sur la situation de ces deux éléments : « Je ne peux en convoquer que 20. Je ne sais que je ne parle pas français, mais je ne peux pas être plus clair en espagnol. Celui qui ne comprend pas, ce n'est pas mon problème. Oui, je pourrais l’expliquer mais je ne le fais pas parce que les décisions le disent de façon très claire. Je vous dis toujours que les situations peuvent changer. Même si les joueurs peuvent se tromper, toutes les situations sont réversibles mais les situations, je n’approfondis pas là-dessus. Je n’entre pas dans les détails, c’est quelque chose que je n’ai jamais fait. Je préfère qu’on me critique », confiait le coach du PSG avant la victoire face à Monaco (2-4).

Luis Enrique ne compte plus sur 3 joueurs ?

Mais outre Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, Marco Asensio semble également concerné par ces choix forts du coach parisien. Laissé sur le banc sans entrer en jeu lors des trois dernières rencontres du PSG, l’Espagnol n’a carrément pas été convoqué par Luis Enrique pour le déplacement face au RC Lens en Coupe de France dimanche soir. Reste désormais à savoir si ces trois joueurs quitteront bel et bien Paris en janvier...