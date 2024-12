Mercato - PSG : Une offre est partie pour cette star !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête d'un ailier gauche afin de concurrence Bradley Barcola, le PSG rêve de boucle le transfert Khvicha Kvaratkshelia. Déjà dans le viseur parisien l'été dernier, l'international géorgien serait toujours suivi à Paris. Cependant, Naples tente de prolonger son contrat, et une offre est même partie, la réponse se fait désormais attendre.

Comme révélé par le10sport.com, le PSG cherchera à recruter un ailier durant le mercato d'hiver afin de concurrencer Bradley Barcola. Dans cette optique, plusieurs pistes sont à l'étude à l'image de celle menant à Khvicha Kvaratkshelia, déjà cité parmi les cibles potentiels l'été dernier.

Naples dégaine une offre pour Kvaratkshelia

Conscient de la menace qui plane pour l'avenir de sa star, Naples veut absolument trouver un accord pour prolonger son contrat qui actuellement jusqu'en 2027. L'idée est notamment de lui offrir un salaire plus en adéquation avec son nouveau statut. Et selon les informations d'Il Mattino, une offre serait même partie. Le club italien lui aurait ainsi proposé un salaire annuel estimé à 5,5M€, assorti d'un contrat jusqu'en 2029.

La réponse se fait encore attendre

Cependant, du côté de Naples, l'inquiétude grandit car la réponse n'est toujours pas tombée et plus le temps passe, plus la possibilité de voir Khvicha Kvaratkshelia partir l'été prochain prend de l'épaisseur. Une situation que le PSG suit de près.