Mercato - PSG : Luis Enrique va faire une nouvelle victime !

Jean de Teyssière

Depuis le début de la saison du PSG, deux joueurs ne rentrent pas dans les plans de Luis Enrique : Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Ils sont tous les deux sur le départ et pourraient rapidement être rejoints par un autre joueur : Marco Asensio. L’international espagnol déçoit et Luis Enrique voudrait s’en débarrasser d’après la presse espagnole.

Le mercato hivernal débutera le 1er janvier prochain et le PSG pourrai être actif. Un ailier offensif est attendu par Luis Enrique, mais il n’arrivera que si Randal Kolo Muani et Milan Skriniar quittent le club parisien cet hiver…

Clap de fin pour Kolo Muani ?

Ultra décisif avec l’équipe de France, ayant fini meilleur buteur en 2024, Randal Kolo Muani vit un véritable calvaire avec le PSG. L’ancien Nantais ne bénéficie plus de la confiance de Luis Enrique et comme révélé par le10sport.com, un départ en prêt est souhaité par le PSG cet hiver. Concernant Milan Skriniar, lui non plus ne rentre plus dans les plans du coach espagnol et son départ est également attendu.

Asensio placé sur la liste des transferts ?

Mais dernièrement, un autre joueur pourrait avoir rejoint Kolo Muani et Skriniar. Il s’agit de Marco Asensio. D’après Marca, l’international espagnol pourrait quitter le club cet hiver, car Luis Enrique ne compte plus sur lui. L’ancien joueur du Real Madrid a marqué 2 buts pour 4 passes décisives en 15 matchs, ce qui est loin d’être suffisant pour Luis Enrique.