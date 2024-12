F1 - Red Bull : Verstappen s'est fait une grosse frayeur

Jean de Teyssière

Malgré une saison beaucoup moins dominatrice que l’année précédente, Max Verstappen n’a jamais vraiment été inquiété en tête du championnat du monde des pilotes. Le Néerlandais a acquis son titre à Las Vegas et il restait encore deux Grands Prix à disputer. Néanmoins, il s’est fait très peur d’après Nico Rosberg, qui estime même que Lando Norris est le favori pour le titre la saison prochaine.

Qui remportera le championnat du monde de Formule 1 en 2025 ? Max Verstappen pourra-t-il faire la passe de cinq ? Lando Norris arrivera-t-il à concrétiser les performances de 2024 sur la durée ? Lewis Hamilton va-t-il être transformé par Ferrari pour décrocher un huitième titre ? Ou cette saison 2025 nous réserve peut-être des surprises ? Nico Rosberg a son avis sur la question.

«Verstappen avait peur de perdre son titre»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Nico Rosberg, champion du monde 2016 avec Mercedes estime que Max Verstappen a senti le vent du boulet Lando Norris lui passer très proche : « Une saison palpitante ! Nous avons eu sept vainqueurs multiples si je ne me trompe pas. Nous arrivions à chaque course sans savoir qui allait gagner. Une fois, c’était Mercedes, une autre fois Ferrari, puis McLaren, et ensuite Red Bull à nouveau. Même le championnat du monde était vraiment ouvert à un moment donné. Verstappen avait vraiment peur de le perdre. Depuis Imola, il n’avait plus la voiture la plus rapide et Lando volait sur la piste. C’est donc assez miraculeux et vraiment une preuve du brillant talent de Verstappen qu’il ait réussi à remporter ce championnat et à le conclure si tôt. McLaren et Lando étaient tout simplement plus rapides et plus forts. C’était vraiment phénoménal et passionnant. On pensait vraiment que ça irait jusqu’au bout. Tout était palpitant. »

«Lando est le favori pour remporter le championnat l’année prochaine»

« Il a montré une vitesse brute qui, je dirais, est au niveau des meilleurs, même de Max Verstappen. Donc, la vitesse brute est là. Elle est très phénoménale et digne d’un champion du monde. Là où nous avons encore vu quelques problèmes, c’est qu’il a certains démons intérieurs qui se manifestent par une ou deux erreurs. La plus notable a été à Singapour, où il menait avec 20 secondes d’avance et a failli sortir de piste deux fois. C’était presque étrange. Il doit encore travailler là-dessus pour réduire ces erreurs, ce qui est un domaine où Piastri est plus fort. En résumé, Lando a un peu plus de vitesse pure. Nous l’avons vu à nouveau ce week-end en qualifications. Piastri n’est pas aussi rapide dans ses pics de performance, mais il est toujours constant, toujours là, sans erreurs. Lando est le favori pour remporter le championnat l’année prochaine, prédit Rosberg ! Mais clairement, Oscar a aussi une chance de décrocher le titre des pilotes. Il est le favori pour remporter le championnat l’année prochaine. Il n’y a aucune raison pour qu’il ne le soit pas, n’est-ce pas ? Parce qu’à la fin de cette année, McLaren avait la voiture la plus performante. Il a été légèrement plus fort que Piastri au sein de l’équipe. Donc, il devrait être le favori. »