Mercato : Le PSG va recruter un joueur «spécial» en janvier ?

Sur ce mercato hivernal, le PSG pourrait clairement se séparer de Milan Skriniar. En cas de départ du Slovaque, les dirigeants parisiens devraient chercher à recruter un nouveau défenseur central, et auraient coché le nom d’Ilya Zabarny. Âgé de 22 ans, l’international Ukrainien enchaîne les bonnes performances à Bournemouth, pour le plus grand plaisir de son coach Andoni Iraola.

Le PSG prépare l’avenir. Le mercato hivernal s’apprête à ouvrir ses portes, et du côté des dirigeants parisiens, des départs ont d’ores et déjà programmé certains départs. Ainsi, si Randal Kolo Muani devrait quitter Paris en janvier, c’est également le cas de Milan Skriniar.

Des départs en janvier ? Le PSG mise sur un mercato hivernal agité après l'ombre de Kolo Muani et Skriniar. ⚽️

Le PSG convoite Ilya Zabarny

Et à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, le PSG lorgne Ilya Zabarny. Le défenseur central Ukrainien pourrait parfaitement convenir au club de la capitale afin de remplacer le Slovaque. Le quotidien sportif a également précisé que les contacts avaient déjà démarré entre Paris et Bournemouth pour un transfert cet hiver… De son côté, le coach des Cherries Andoni Iraola n’a pas manqué de saluer le talent de Zabarny après la victoire des siens face à Manchester United (0-3) dimanche.

« Je considère Illia comme un joueur spécial »

« Je considère Illia comme un joueur spécial. Malgré son âge, il suffit de regarder le nombre de matches qu'il a déjà joués en équipe nationale et le nombre de matches qu'il a disputés en Premier League contre des adversaires de premier plan. Et il est tellement résistant qu'il joue pour nous à chaque minute. Il représente l'équipe nationale et joue chaque minute. À un si jeune âge, ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît », a confié le coach espagnol. Un dossier à suivre de près...