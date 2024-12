Mercato - RC Lens : Un transfert historique en préparation ?

Arnaud De Kanel

Et si le RC Lens s'apprêtait à réaliser un coup de maître sur le marché des transferts ? Impressionné par les qualités de son coéquipier Kodir Khusanov, Kevin Danso n’a pas hésité à faire l’éloge du défenseur central. Selon lui, si Khusanov portait les couleurs d’un géant européen, sa valeur pourrait facilement atteindre les 100M€. Un tel montant ferait entrer l’international ouzbek dans une autre dimension et offrirait aux Sang et Or l’opportunité de dépasser le record établi lors de la vente de Loïs Openda, jusqu’ici la plus grosse transaction de l’histoire du club artésien.

En Ligue 1, la défense lensoise s’impose comme l’une des plus solides du championnat, et un homme symbolise cette réussite : Kodir Khusanov. Installé avec autorité au cœur de la charnière centrale, l’international ouzbek ne cesse d’impressionner depuis le début de la saison. Son but contre le PSG lui a permis d'être sous le feu des projecteurs, mais c’est surtout sa régularité et son sang-froid qui font l’unanimité, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses. Dans un vestiaire conquis par sa détermination et son professionnalisme, Khusanov s’impose comme un pilier. Sa montée en puissance n’a rien d’un feu de paille et elle pourrait permettre au RC Lens de boucler le plus gros transfert de son histoire.

Danso l'annonce à 100M€

« Kodir est un grand joueur, tout le monde l’a vu. Je le sais depuis la saison dernière. S’il venait d’un des meilleurs clubs d’Europe, son prix serait peut-être de 100M€ », lançait Kevin Danso au sujet de son coéquipier. Alors que plusieurs clubs de Premier League sont intéressés, le PSG serait également sur ses rangs. De quoi envisager une vente record ?

Le record d'Openda va-t-il tenir ?

Avec les budgets astronomiques des clubs anglais et du PSG, le RC Lens se retrouve aujourd'hui dans une position idéale pour réaliser un transfert d'envergure. Le club artésien, longtemps habité par une gestion prudente, pourrait bien franchir un nouveau cap. À ce jour, le plus gros transfert de son histoire reste celui de Loïs Openda, cédé au RB Leipzig pour un montant de 40M€. Un record qui pourrait être battu dans un futur proche grâce à Khusanov.