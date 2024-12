Mercato : Le PSG sur le point de boucler un deal à l'étranger ?

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG pourrait apporter quelques réglages à son effectif. Le club de la capitale veut recruter certains joueurs, mais également se séparer de certains éléments qui n’ont pas un temps de jeu très élevé. C’est notamment le cas de Milan Skriniar, qui pourrait bien rejoindre Galatasaray prochainement. En tout cas, les négociations avancent.

Le PSG mise beaucoup sur le mercato hivernal. Le club de la capitale cherche notamment à mettre la main sur un attaquant, afin de concurrencer Bradley Barcola ou bien Ousmane Dembélé. Une aide nécessaire, car pour le moment, le club de la capitale n’est que 25ème en Ligue des champions et donc non qualifié pour la phase à élimination directe.

Le PSG a perdu une belle pépite. Josh Acheampong reste à Chelsea ! 🏟️

➡️ https://t.co/yC1pYY5MBs pic.twitter.com/coHfntmhJE — le10sport (@le10sport) December 24, 2024

Le PSG cherche à se débarrasser de Milan Skriniar

Le PSG cherche à recruter, mais également à vendre. Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar jouent peu et ils ne semblent plus être dans les plans de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens prospectent pour trouver une porte de sortie aux deux joueurs et, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Slovaque a des courtisants en Italie avec la Juventus de Turin, mais également Naples.

Skriniar se rapproche de Galatasaray

En plus de l’Italie, Milan Skriniar intéresse également une équipe turque. D’après la chaîne locale A Spor, Galatasaray serait même actuellement en pole position pour s’offrir les services du joueur du PSG. Le coach Okan Buruk aurait d’ailleurs eu un appel vidéo avec le Parisien dernièrement. Affaire à suivre…