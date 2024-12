Mercato : Le PSG a fait capoter ce deal ?

Jean de Teyssière

Dans six jours, le mercato d’hiver ouvrira ses portes et ce sera l’occasion pour de nombreux clubs de se renforcer ou de faire partir ses indésirables. C’est notamment le cas de Milan Skriniar au PSG, qui ne fait plus du tout partie des plans de Luis Enrique. Le défenseur central slovaque était même pressenti à la Juventus, mais l’effort financier nécessaire à la conclusion de ce deal n’a pas été fait par le PSG.

Cet hiver, deux joueurs sont poussés vers la sortie par le PSG : Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Pour le meilleur buteur de l’équipe de France en 2024, de nombreuses pistes existent en Premier League. En revanche, pour le défenseur slovaque, peu de pistes existent et le PSG a en plus des arguments financiers à faire valoir.

La Juventus voulait Skriniar

Comme révélé par le10sport.com, la Juventus Turin courtisait Milan Skriniar, défenseur central de 29 ans du PSG. Bien connu en Italie où il a fait les beaux jours de l’Inter Milan, Skriniar a toujours la cote sur La Botte, surtout que Naples était aussi sur le dossier.

Aucun effort fait le PSG

Ce jeudi, Foot Mercato révèle qu’un accord avait même été trouvé entre la Juventus et Milan Skriniar. Mais le PSG n’aurait pas voulu faire l’effort financier nécessaire pour faire partir son défenseur central. La piste Skriniar à la Juve s’est envolée.