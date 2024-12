Mercato - OM : À bout, il réclame son transfert !

Arnaud De Kanel

S'il possède l'avantage d'être le seul défenseur central droitier de l'effectif, Bamo Meïté n'en profite pourtant pas puisqu'il n'a plus foulé les terrains depuis le 14 septembre dernier. Lassé de sa situation, le défenseur ivoirien aurait donc pris la décision de quitter l'OM dès cet hiver !

La défense de l'OM est l'un des principaux axes d'amélioration de l'équipe de Roberto De Zerbi. En effet, le coach italien a essayé de nombreuses charnières depuis le début de la saison mais il peine à trouver la bonne. Ce dernier aimerait sans doute titulariser un droitier à droite mais Bamo Meïté ne l'a pas convaincu. Il pourrait même le voir partir cet hiver.

Mason Greenwood à l'OM ? 🤯 Découvrez les dessous de ce transfert qui secoue le monde du foot et ses conséquences inattendues !

➡️ https://t.co/xQ8nQaJYQK pic.twitter.com/tyjfJhcuVG — le10sport (@le10sport) December 25, 2024

Meïté veut partir !

Roberto De Zerbi ne semble plus compter sur Bamo Meïté qu'il n'a plus fait jouer depuis le mois de septembre. L'Ivoirien en aurait marre et il aurait ainsi pris la décision de quitter l'OM dès cet hiver selon Foot Mercato. Ne lui reste plus qu'à trouver un nouveau club.

Meïté n'a plus la cote ?

Sans jouer, Bamo Meïté n'a donc pas l'occasion de montrer son talent. Ainsi, les clubs lui préfèrent d'autres profils. Cet été, le Stade Rennais était venu aux renseignements pour le défenseur olympien, en vain. Hormis Montpellier, aucun autre club n'a manifesté son intérêt pour le joueur de l'OM en vue d'un transfert cet hiver assure Foot Mercato.