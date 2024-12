Mercato - OM : De Zerbi veut boucler plusieurs transferts !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Même si son équipe est actuellement à la deuxième place au classement du championnat de France, Roberto De Zerbi aimerait profiter du mercato hivernal pour effectuer quelques ajustements au sein de son effectif. En ce sens, l’entraîneur de l’OM a identifié ses besoins et sait quels postes il souhaite renforcer cet hiver.

Après les 12 transferts, dans le sens des arrivées, enregistrés l’été dernier, le mercato hivernal devrait lui aussi être animé du côté de l’OM. Pas autant que l’estival, mais des nouveaux joueurs pourraient tout de même intégrer l’effectif de Roberto De Zerbi au cours du mois de janvier. C’est en tout cas la volonté du technicien italien, qui a communiqué à sa direction ce dont il a besoin.

« J’ai présenté les besoins qu’on avait »

« Oui, nous avons fait cette réunion avec Pablo et Medhi et Giovanni Rossi. J’ai présenté les besoins qu’on avait, évidemment je ne peux pas vous les dire. Mais il y a deux, trois choses à faire oui. On verra. J’ai toujours trouvé ici le soutien total de la part des dirigeants, de Pablo, de Medhi, du propriétaire. On va essayer d’améliorer l’équipe », a déclaré Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse, en marge de la rencontre face à l’ASSE en 32es de finale de la Coupe de France (0-4).

De Zerbi veut renforcer sa défense avec trois transferts

Et d’après les informations de L’Équipe, c’est surtout en défense que des renforts pourraient arriver. En effet, l’entraîneur de l’OM veut, dans l’idéal, pouvoir compter sur deux nouveaux défenseurs centraux, un axial gauche et un axial droit. Bien que Lilian Brassier et Derek Cornelius aient été recrutés l’été dernier, c’est Geoffrey Kondogbia jusque-là qui s’est imposé aux côtés de Leonardo Balerdi, à qui le technicien italien aimerait trouver une doublure. Un latéral droit est également désiré par Roberto De Zerbi, poste occupé en grande partie par Amir Murillo cette saison.