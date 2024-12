Mercato : Le PSG face à un sérieux problème ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au début de la semaine dernière, Luis Enrique a fait part de son envie d’avoir un effectif très fourni, avec des postes doublés partout. Alors qu’en interne, le technicien espagnol ne serait pas entièrement satisfait de la qualité de son effectif, le PSG pourrait être heurté par un gros problème concernant le mercato hivernal. Explications.

De quoi sera fait le mercato hivernal du PSG ? Si Paris cherche à se renforcer au poste d’ailier et de défenseur central droit, Luis Enrique a de nouveau fait part de sa volonté de pouvoir bénéficier d’un effectif solide et surtout complet : « J'aimerais avoir, à chaque poste, deux joueurs capables d'être titulaires. Et qu'il y ait une concurrence réelle. Avec les gardiens j'ai vraiment ça, les trois sont prêts à jouer. Avec les joueurs de champ, des fois tu perds des joueurs, ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'eux. Ce que je veux est grandir en tant qu'équipe. Que les joueurs sachent que s'ils se détendent trop, un autre peut venir à leur place. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre, mais je vais y arriver », expliquait l’Espagnol en conférence de presse.

Des départs en janvier ? Le PSG mise sur un mercato hivernal agité après l'ombre de Kolo Muani et Skriniar. ⚽️

➡️ https://t.co/c6BW9WHpvT pic.twitter.com/16DCDUBwds — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

Luis Enrique veut voir une amélioration dans son effectif

« Je sais que c'est utopique d'avoir deux joueurs par poste, je ne l'ai jamais eu dans aucune équipe. Pour qu'ils aient un certain niveau, il faut qu'ils aient un certain temps de jeu. Mais ils doivent ressentir que s'ils ne sont pas au niveau, ils vont être mis au frais deux ou trois jours », poursuivait le coach du PSG. Tous les joueurs qui relâchent leurs efforts, je trouve ça dommage. Je prends mes décisions en fonction de ce que je vois. Ce qui est simple est de se plaindre en disant que c'est la faute des autres, mais on peut aussi tout faire pour renverser les choses. »

Le mercato hivernal ne permettra pas au PSG de recruter un gros joueur

Comme l’a récemment révélé RMC Sport, Luis Enrique aurait commencé à se plaindre de son effectif en interne au cours des derniers mois, jugeant la qualité technique de son groupe trop faible. Une chose est certaine, le mercato hivernal ne permet pas historiquement de réellement améliorer son onze de départ. Le PSG devra se montrer attentif aux opportunités, mais aura bien du mal à recruter un quelconque joueur majeur en janvier. Pour les grandes manœuvres, Paris et ses supporters devront patienter jusqu’à l’été prochain.