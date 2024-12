Mercato : Le Real Madrid fonce sur un joueur du PSG ?

Jean de Teyssière

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes le 1er janvier prochain. L’occasion pour de nombreux clubs de se renforcer à l’approche du sprint final. Le Real Madrid pouvait avoir besoin de recruter, surtout après les graves blessures de Dani Carvajal et Eder Militao. Finalement, il ne devrait rien se passer cet hiver. En revanche, l’été devrait être animé, le Real Madrid étant notamment sur le milieu de terrain du PSG, Vitinha.

Le football va très vite. Il y a quelques mois, le Real Madrid était en crise. Le club espagnol avant perdu le Clasico à domicile (0-4), enchaîné deux défaites de suite en Ligue des Champions, perdu de nombreux joueurs sur blessure et Kylian Mbappé n’affichait pas son meilleur visage. A l’heure d’aborder l’année 2025, le Real Madrid peut être leader de Liga, Mbappé a retrouvé son sourire et la qualification pour les barrages de la Ligue des Champions semble en bonne voie. Et comme d’habitude, le Real Madrid prépare le mercato d’été.

Le PSG sur le point de frapper un grand coup à 80M€ ? Découvrez les enjeux de cette potentielle masterclass ! 💰

➡️ https://t.co/oPFqLachnr pic.twitter.com/xpJKDcRyXi — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

Trent Alexander-Arnold dans les plans du Real Madrid

Depuis plusieurs mois désormais, le nom de Trent Alexander-Arnold est lié au Real Madrid. Le latéral droit de Liverpool est en fin de contrat avec son club à la fin de la saison et tout porte à croire qu’il va quitter la Merseyside libre. Le Real Madrid veut recruter l’international anglais et d’après AS, il voudrait clairement jouer pour le Real Madrid la saison prochaine. Sa grande amitié avec Jude Bellingham n’y est certainement pas pour rien.

Le Real Madrid veut Vitinha ?

En plus du poste de latéral droit, le Real Madrid aimerait se renforcer au milieu de terrain. Luka Modric dispute vraisemblablement sa dernière saison sous les couleurs madrilènes. Le média espagnol AS explique que le milieu de terrain du PSG, Vitinha, intéresse le Real Madrid. L’international portugais, arrivé au PSG en 2022 est un élément essentiel au jeu de Luis Enrique. Reste à voir si le PSG sera vendeur.