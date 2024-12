Mbappé : Le PSG a voulu lui piquer son pote au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a filé au Real Madrid. Le début d'une nouvelle aventure pour l'international français. Dans la capitale espagnole, il s'est déjà bien rapproché de certains joueurs, à commencer par Brahim Diaz. Proche de l'international marocain, Mbappé aurait pu connaitre un autre scénario... à cause du PSG.

Si le fait de parler espagnol a facilité l'intégration de Kylian Mbappé au Real Madrid, il a tout de même fallu s'adapter à un nouvel environnement, un nouveau vestiaire. Le Français a ainsi quitté de nombreux amis au PSG, mais il n'a pas tardé à s'en faire dans la capitale espagnole. Proche de tous les joueurs merengue, Mbappé le serait encore plus de Brahim Diaz. Avec l'international marocain, l'amitié serait déjà forte comme cela a déjà pu être dit par certains.

Le PSG voulait Brahim Diaz

Avec Brahim Diaz, Kylian Mbappé s'est donc trouvé un nouvel ami au Real Madrid. Mais l'histoire aurait pu être différente puisque l'international marocain aurait pu s'en aller durant l'été. Telle aurait en tout cas été la volonté du PSG. En effet, Relevo fait savoir de nombreuses équipes étaient intéressées par Brahim Diaz, à commencer par le club de la capitale où Luis Enrique le voulait sérieusement.

Le Real Madrid plutôt que Paris !

Le fait est que Brahim Diaz est toujours aujourd'hui un joueur du Real Madrid. Et pour cause... Malgré cet intérêt du PSG, le pote de Kylian Mbappé n'a pas voulu abandonner son rêve, celui de jouer et gagner des trophées sous le maillot merengue .