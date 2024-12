Mercato : Le PSG réclame un transfert à 35M€ !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Milan Skriniar serait poussé vers la sortie par le PSG. En effet, le club de la capitale voudrait se séparer de son défenseur central slovaque lors du prochain mercato hivernal. D'ailleurs, les hautes sphères du PSG auraient déjà fixé le prix de Milan Skriniar, réclamant environ 35M€ pour son transfert.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec l'Inter, Milan Skriniar s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Après avoir passé seulement une saison et demie à Paris, l'international slovaque pourrait déjà claquer la porte. En effet, les hautes sphères du PSG voudraient se séparer de Milan Skriniar lors du prochain mercato hivernal, et ce, parce que Luis Enrique ne compterait plus sur lui.

Le PSG veut vendre Skriniar en janvier

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Milan Skriniar serait poussé vers la sortie par le PSG. D'ailleurs, le club de la capitale aurait déjà fixé un prix pour la vente de son numéro 37.

Le PSG réclame 35M€ pour le transfert de Skriniar

Selon les informations de Caught Offside, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait des revendications bien précises pour le transfert de Milan Skriniar. Désireuse de vendre le défenseur central de 29 ans, la direction du club rouge et bleu réclamerait une somme proche de 35M€. Reste à savoir si un club est prêt à débourser un tel montant pour s'attacher les services de Milan Skriniar au mois de janvier.